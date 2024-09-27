«Т плюс» считает, что господдержка поможет в реализации проектов в ЖКХ при высокой ставке

«В условиях растущей ставки, огромной запретительной ставки теплоэнергетика и ЖКХ не могут сегодня на рыночных условиях воспользоваться предложениями банков, можно только воспользоваться специальной поддержкой, которая позволяет по низким ставкам чинить систему теплоснабжения», — отметил Александр Вилесов. С ним согласился первый заместитель генерального директора «Русгидро» Роман Бердников. «Деньги дорогие, ключевая ставка плюс 2% и больше, поэтому конечно все модели, которые даже год назад “летали или не летали”, были на грани, сейчас они провались, поэтому история очень тяжелая», — сказал он.
Снизить бремя высокой ставки может попадание крупных проектов в механизм Фабрики проектного финансирования, предполагающий льготное синдицированное кредитование с участием ВЭБ.РФ. «Мы видим большой интерес к рассмотрению финансирования проектов в сфере теплоснабжения», — отметила исполнительный директор, ВЭБ.РФ Елена Депутатова. Она указала, что этот инструмент себя хорошо зарекомендовал и позволяет решить ряд проблем, связанных с гарантией стабильности для долгосрочных проектов, но одна из его основных задач — привлечение как можно большего объема внебюджетных средств. «Ресурсы предоставления льготных денег, они, к сожалению, не безграничны. И сегодня перед нами стоит новая задача, в решение которой нужно вовлекать отраслевое сообщество и власти — приоритизация, чтобы максимально эффективно направить средства на реализацию тех проектов, которые имеют наибольшее значение и в наибольшей степени нуждаются в государственной поддержке», — добавила она.
Как добавила управляющий директор «Сбербанка» Анна Багинская для бюджетов регионов запретительной является значение ключевой ставки выше 10−11%. Поэтому основные надежды на включение проектов в субсидируемую программу модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ). «Да, действительно, сейчас говорить о длинных проектах, о финансировании с такой ключевой ставкой не представляется возможным. Поэтому мы очень рассчитываем на программу МКИ», — сказал она. Однако банкир отметила, что программа МКИ рассчитана до 2030 года, а длинные проекты требуют финансирования на 7−15 лет.