«Т плюс» считает, что господдержка поможет в реализации проектов в ЖКХ при высокой ставке

Снизить бремя высокой ставки может попадание крупных проектов в механизм Фабрики проектного финансирования, предполагающий льготное синдицированное кредитование с участием ВЭБ.РФ. «Мы видим большой интерес к рассмотрению финансирования проектов в сфере теплоснабжения», — отметила исполнительный директор, ВЭБ.РФ Елена Депутатова. Она указала, что этот инструмент себя хорошо зарекомендовал и позволяет решить ряд проблем, связанных с гарантией стабильности для долгосрочных проектов, но одна из его основных задач — привлечение как можно большего объема внебюджетных средств. «Ресурсы предоставления льготных денег, они, к сожалению, не безграничны. И сегодня перед нами стоит новая задача, в решение которой нужно вовлекать отраслевое сообщество и власти — приоритизация, чтобы максимально эффективно направить средства на реализацию тех проектов, которые имеют наибольшее значение и в наибольшей степени нуждаются в государственной поддержке», — добавила она.