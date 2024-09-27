Стало известно, зачем банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Согласно данным аналитического центра SaaS-платформы TYMY, начиная с 26 сентября, такие банки, как Сбербанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», Почта Банк и Т-Банк уже прекратили выдачу семейной ипотеки. Большинство банков, сохранивших лимиты, усилили требования: снижают сроки кредитования и предоставляют ипотеку исключительно зарплатным клиентам или заемщикам с увеличенным первым взносом.
«Некоторые банки оформляют ипотеку лишь при взносе более 50%, другие требуют субсидирования от застройщиков или комбинирования с рыночной ипотекой», — пояснила представитель «Этажей». Также некоторые банки дают предпочтение зарплатным клиентам, а остальным предлагают только комбинированные варианты.
Специалисты компании «Этажи» сообщили «РБК Недвижимость», что ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и МТС Банк повысили минимальный взнос до 50,1%. Эти изменения отражены на официальных сайтах банков. Исключение предоставляется зарплатным клиентам, либо в случае комбинирования ипотеки или участия в акциях застройщиков, где первый взнос может быть снижен до 20−30%.
В то же время оператор программы «Дом.РФ» утверждает, что риска полной остановки льготных программ в этом году нет, несмотря на текущие ограничения. Ведется перераспределение лимитов, которое должно завершиться к 10 октября. Минфин оценивает, что действующих мер хватит до ноября и готов при необходимости увеличить лимиты.
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