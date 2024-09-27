Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, зачем банки ужесточили условия по семейной ипотеке

Финансовые учреждения ужесточают условия предоставления семейной ипотеки в связи с нехваткой лимитов. Специалисты, опрошенные «РБК-Недвижимость», сообщили, что банки повышают минимальный первоначальный взнос до 50% и выдают кредиты преимущественно зарплатным клиентам, либо при использовании комбинированных схем.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: unsplash

Согласно данным аналитического центра SaaS-платформы TYMY, начиная с 26 сентября, такие банки, как Сбербанк, Россельхозбанк, «Уралсиб», Почта Банк и Т-Банк уже прекратили выдачу семейной ипотеки. Большинство банков, сохранивших лимиты, усилили требования: снижают сроки кредитования и предоставляют ипотеку исключительно зарплатным клиентам или заемщикам с увеличенным первым взносом.

«Некоторые банки оформляют ипотеку лишь при взносе более 50%, другие требуют субсидирования от застройщиков или комбинирования с рыночной ипотекой», — пояснила представитель «Этажей». Также некоторые банки дают предпочтение зарплатным клиентам, а остальным предлагают только комбинированные варианты.

Специалисты компании «Этажи» сообщили «РБК Недвижимость», что ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и МТС Банк повысили минимальный взнос до 50,1%. Эти изменения отражены на официальных сайтах банков. Исключение предоставляется зарплатным клиентам, либо в случае комбинирования ипотеки или участия в акциях застройщиков, где первый взнос может быть снижен до 20−30%.

В то же время оператор программы «Дом.РФ» утверждает, что риска полной остановки льготных программ в этом году нет, несмотря на текущие ограничения. Ведется перераспределение лимитов, которое должно завершиться к 10 октября. Минфин оценивает, что действующих мер хватит до ноября и готов при необходимости увеличить лимиты.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».