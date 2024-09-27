Стало известно, зачем банки ужесточили условия по семейной ипотеке

В то же время оператор программы «Дом.РФ» утверждает, что риска полной остановки льготных программ в этом году нет, несмотря на текущие ограничения. Ведется перераспределение лимитов, которое должно завершиться к 10 октября. Минфин оценивает, что действующих мер хватит до ноября и готов при необходимости увеличить лимиты.