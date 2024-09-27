Стало известно, кому нельзя стать собственником купленного на маткапитал жилья

«Нельзя включать в число собственников приобретаемого жилья посторонних лиц. То есть быть собственниками жилья, покупаемого с использованием маткапитала, могут только владелица сертификата, ее дети и официальный супруг», — пояснил он.
Так, добавил депутат, претендовать на квартиру не могут отец ребенка, если он не женат на матери, бабушки, дедушки и другие родственники.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».