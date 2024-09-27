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Стало известно, кому нельзя стать собственником купленного на маткапитал жилья

Посторонние лица не могут стать собственниками купленного на материнский капитал жилья не могут стать посторонние лица, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Pablo Stanley/Lummy

«Нельзя включать в число собственников приобретаемого жилья посторонних лиц. То есть быть собственниками жилья, покупаемого с использованием маткапитала, могут только владелица сертификата, ее дети и официальный супруг», — пояснил он.

Так, добавил депутат, претендовать на квартиру не могут отец ребенка, если он не женат на матери, бабушки, дедушки и другие родственники.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».