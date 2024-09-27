Спрос на воспитателей за год вырос на 24%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спрос на воспитателей увеличился на 24% за год, также средние предлагаемые зарплаты для таких специалистов выросли на 18%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.
27 сентября в России отмечается День дошкольного работника.
«В январе — неполном сентябре российскими дошкольными учреждениями было открыто 22,8 тыс. вакансий для воспитателей. Это на 24% больше, чем в том же периоде прошлого года. Лидером по приросту стали Сахалинская область (год к году в 2,7 раза больше вакансий для воспитателей, нянь), Ханты-Мансийский АО (в 2,6 раза) и Кемеровская область (+93%)», — говорится в итогах исследования.
Наибольшие зарплаты воспитателям работодатели готовы платить в Москве (74,2 тыс. рублей) и Сахалинской области (55 тыс. рублей). Третье место делят Приморский край, Мурманская область и Ханты-Мансийский АО (50 тыс. рублей).
Аналитики выяснили, что в целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40 900 рублей. Среди регионов заметное увеличение заработка наблюдается в Приморском крае — рост на 43% (до 50 тыс. рублей), в Оренбургской и Калужской областях — рост на 40% (до 29 500 рублей и 27 900 рублей), Ульяновской области — рост на 39% (до 29 800 рублей), Курской области и Чувашской Республике — рост на 36% (до 34 тыс. рублей) и Мурманской области — рост на 34% (до 50 тыс. рублей).
Отмечается, что в 45% вакансий работодатели готовы нанимать специалистов без опыта, в 43% — с опытом от года до трех лет. Среди основных требований к навыкам указываются грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление.