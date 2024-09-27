Спрос на воспитателей за год вырос на 24%

Аналитики выяснили, что в целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40 900 рублей. Среди регионов заметное увеличение заработка наблюдается в Приморском крае — рост на 43% (до 50 тыс. рублей), в Оренбургской и Калужской областях — рост на 40% (до 29 500 рублей и 27 900 рублей), Ульяновской области — рост на 39% (до 29 800 рублей), Курской области и Чувашской Республике — рост на 36% (до 34 тыс. рублей) и Мурманской области — рост на 34% (до 50 тыс. рублей).