Серебро достигло наибольшей стоимости с 2012 года

Этот подъем произошел в контексте общего ралли на рынках драгоценных металлов, когда золото также достигло нового рекордного уровня. На данный момент серебро демонстрирует себя как один из наиболее успешных сырьевых товаров в текущем году. ФРС недавно перешел к более мягкой монетарной политике, что делает металлы, не приносящие процентов, более привлекательными для инвесторов.