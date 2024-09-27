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Серебро достигло наибольшей стоимости с 2012 года

Цена на серебро продемонстрировала значительный рост на фоне ожиданий дополнительного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, следует из данных агентства Bloomberg.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В четверг белый металл подорожал на 2,5%, до $32,614 за унцию. Общий рост за текущий год — 37%.

Этот подъем произошел в контексте общего ралли на рынках драгоценных металлов, когда золото также достигло нового рекордного уровня. На данный момент серебро демонстрирует себя как один из наиболее успешных сырьевых товаров в текущем году. ФРС недавно перешел к более мягкой монетарной политике, что делает металлы, не приносящие процентов, более привлекательными для инвесторов.

Кроме того, рост спроса на серебро подогревается возможным расширением его промышленного использования, особенно в Китае, который активно стимулирует свою экономику. Возросший приток средств в биржевые фонды, поддерживаемые серебром, также свидетельствует о росте интереса к этому металлу.

Серебро с немедленной поставкой в Лондоне подорожало на 2,2% и торговалось по цене $32,5155 за унцию на последней сессии. Однако текущие цены все еще остаются значительно ниже исторического максимума в почти $50, установленного в 2011 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».