Сбер считает, что необходимость расширения мощностей отразится на ценах на электричество

Уже в 2024 году Россия столкнулась с локальным дефицитом мощности. Так, согласно представленной Ведяхиным презентации на бизнес-завтраке в рамках РЭН-2024, наибольший дефицит мощности по ОЭС (совокупность нескольких энергетических систем) наблюдается на юго-востоке Сибири (24%) и в южной части России (5%). При этом на северо-западе России, в Сибири в целом и на востоке наблюдается профицит мощности в 38%, 29% и 22% соответственно.
В Сбере опасаются, что к 2042 году дефицит распространится на всю страну. В большей части это коснется юго-востока Сибири (28%), Якутии (20%), юга Приморья (17%) и Крымского полуострова (15%). «Практически по всей территории России будет энергодефицит — где-то больше, где-то меньше, но он будет заметным и непреодолим без колоссальных инвестиций, которые необходимо сделать в ближайшие 18 лет», — сказал Ведяхин.
По оценкам банка, чтобы выйти на запланированную мощность, на горизонте 18 лет необходимо вложить 26 трлн рублей в генерацию (в ценах 2024 года или 39 трлн рублей в ценах 2042 года) и 1,3 трлн рублей — в сети. Это тепловые электростанции (37 ГВт), атомные электростанции (28 ГВт), возобновляемые источники энергии (18 ГВт) и гидроэлектростанции (9 ГВт). Однако рост удельных затрат на строительство генерации ограничивает эту задачу. Так, себестоимость одной единицы мощности теплоэлектростанций (газ и уголь) с 2020—2021 года по 2024 год выросла в два раза. За аналогичный период атомная себестоимость в электроэнергетике прибавила 30%, ветряных и солнечных электростанций — 50% и 30% соответственно.
Если компании будут производить строительство с учетом инвестиций, объем новых мощностей к 2042 году достигнет 92 ГВт против 7,5 ГВт, если они будут опираться только на собственную выручку. При этом доступная тарифная выручка покрывает потребности в строительстве всего лишь на 8%, а кредитное плечо со ставкой в 15% сильно увеличивает себестоимость. «Тарифной выручки явно недостаточно для того, чтобы обеспечить строительство новых мощностей. Понятно, что может быть кредитное плечо, но надо понимать, какая будет процентная ставка — в этом прогнозе мы закладывали среднюю ставку в 15%. Она может быть меньше, но при этих предположениях, 38% от себестоимости ляжет на обслуживание кредитов. Это много и в результате ложится на стоимость электроэнергии для конечного потребителя», — заключил Ведяхин добавив, что сегодня сектор зажат — с одной стороны необходимостью увеличения мощностей, с другой — высокой стоимостью строительства и высокими ценами для конечных потребителей.