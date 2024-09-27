Сбер считает, что необходимость расширения мощностей отразится на ценах на электричество

Если компании будут производить строительство с учетом инвестиций, объем новых мощностей к 2042 году достигнет 92 ГВт против 7,5 ГВт, если они будут опираться только на собственную выручку. При этом доступная тарифная выручка покрывает потребности в строительстве всего лишь на 8%, а кредитное плечо со ставкой в 15% сильно увеличивает себестоимость. «Тарифной выручки явно недостаточно для того, чтобы обеспечить строительство новых мощностей. Понятно, что может быть кредитное плечо, но надо понимать, какая будет процентная ставка — в этом прогнозе мы закладывали среднюю ставку в 15%. Она может быть меньше, но при этих предположениях, 38% от себестоимости ляжет на обслуживание кредитов. Это много и в результате ложится на стоимость электроэнергии для конечного потребителя», — заключил Ведяхин добавив, что сегодня сектор зажат — с одной стороны необходимостью увеличения мощностей, с другой — высокой стоимостью строительства и высокими ценами для конечных потребителей.