Россияне назвали необходимую для ипотеки зарплату

Большинство опрошенных (75 процентов) получают до 150 тысяч рублей в месяц и лишь 23 процента — 300 тысяч рублей в месяц. При этом 70 процентов респондентов смогли накопить на первоначальный взнос за срок от года до трех лет, 17 процентов — от трех до пяти лет. Восьми процентам пришлось откладывать средства более пяти лет, а трем — более 10 лет. Только двум процентам удалось собрать нужную сумму менее чем за год.