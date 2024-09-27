РФПИ намерен создать совместную со странами БРИКС инвестплатформу

«Мы планируем объявить о двух очень важных инициативах на грядущем заседании БРИКС, одно — это инвестплатформа стран БРИКС, которая позволит входящим в объединение странам инвестировать гораздо более надежно и стандартизировано. Это также позволит наращивать инвестиции, в том числе в совместные энергетические технологии», — пояснил он на полях Российской энергетической недели.