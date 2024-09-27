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РФПИ намерен создать совместную со странами БРИКС инвестплатформу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на создание совместной со странами БРИКС инвестплатформы. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

Источник: Reuters

«Мы планируем объявить о двух очень важных инициативах на грядущем заседании БРИКС, одно — это инвестплатформа стран БРИКС, которая позволит входящим в объединение странам инвестировать гораздо более надежно и стандартизировано. Это также позволит наращивать инвестиции, в том числе в совместные энергетические технологии», — пояснил он на полях Российской энергетической недели.

В фонде также планируют развивать платформу стран БРИКС по искусственному интеллекту. «Искусственный интеллект во многом определит развитие отраслей, поэтому здесь мы тоже будем объединять усилия и строить совместные компании», — добавил Дмитриев.

VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.

ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.