РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу до 1 246 рублей за тонну

Пошлина на ячмень составит 190,8 рубля. Пошлина на кукурузу будет повышена до 2 тыс. 786,2 рубля с 292,7 рубля за тонну.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $213,4 за тонну, на ячмень — $185 за тонну, на кукурузу — $225 за тонну.
В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу — с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.