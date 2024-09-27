РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу до 1 246 рублей за тонну

В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу — с 15 875 рублей до 16 875 рублей.