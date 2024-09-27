«Мы вчера проводили вместе с руководством форума интересную дискуссию и приняли решение, что нам нужно создавать международный газовый банк для того, чтобы технологии в области газа можно было финансировать», — сказал он.
РФ и ФСЭГ хотят создать международный банк для финансирования технологий по газу
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ и Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) рассматривают возможность создания международного газового банка для финансирования газовых технологий, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Российской энергетической неделе.