Минфин не планирует аукционы при продаже госимущества на платформе Казначейства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин продолжит работу по переводу сделок с государственным и муниципальным имуществом в цифровую экосистему Казначейства ГИС «Торги». Однако этот переход не будет ущемлять интересы электронных торговых площадок — подача ценовых заявок и проведение аукционов останется за ними, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.
«Подача заявок и последующих ценовых предложений при проведении торгов осуществляется на электронных торговых площадках. Вопрос о переводе таких действий в ГИС “Торги” не рассматривается», — говорится в сообщении.
С 1 сентября 2024 года в соответствии с приказом Минфина России от 19.07.2024 № 105н и постановления правительства № 1041 реализация конфискованного государством движимого имущества, товаров, вещественных доказательств и изъятых вещей стоимостью до 10 тыс. рублей стала осуществляться в ГИС «Торги». Однако их реализация происходит методом прямой продажи, при которой не используется механизм аукциона.
Согласно пресс-службе Минфина, изменения, затрагивающие работу электронных торговых площадок, устанавливают лишь необходимость обязательной регистрации участников торгов на цифровой платформе Казначейства, а также заключение в ней договоров купли-продажи, подписание актов приема-передачи имущества и формирование начислений об оплате по договорам.