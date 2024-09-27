Минфин не планирует аукционы при продаже госимущества на платформе Казначейства

С 1 сентября 2024 года в соответствии с приказом Минфина России от 19.07.2024 № 105н и постановления правительства № 1041 реализация конфискованного государством движимого имущества, товаров, вещественных доказательств и изъятых вещей стоимостью до 10 тыс. рублей стала осуществляться в ГИС «Торги». Однако их реализация происходит методом прямой продажи, при которой не используется механизм аукциона.