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Любовь к спортивной обуви заставила россиян раскошелиться на 45 млрд рублей

Россияне потратили почти 45 млрд рублей на кроссовки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Источник: SOTHEBYS.COM

Эта сумма является рекордной, ведь в 2023 году за аналогичный период на спортивную обувь россияне потратили 32 млрд рублей, а за семь месяцев 2022 и 2021 года — по 18 млрд и 17,1 млрд рублей соответственно.

В 2024 году в период с января по июль средняя цена на пару кроссовок в России составила 3699 рублей, показав рост более чем на 500 рублей. При этом в 2022 и 2021 годах кроссовки стоили дороже, чем в этом году.

Эксперты связывают рост затрат на спортивную обувь с все более популярным в России трендом на здоровый образ жизни.

До этого стало известно, сколько россиян жалеют о своих летних покупках.