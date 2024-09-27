Крупный российский банк приостановил выдачу кредиток

Он напомнил, что так называемые «грейсеры» (клиенты, соблюдающие тайминг льготных периодов по кредиткам) не приносят значительной прибыли финансовым организациям. В то же время расходы на программы лояльности у крупных игроков российского финрынка измеряются миллиардами рублей. «Тренд на пересмотр риск-аппетитов к рынку кредитных карт очевиден», — резюмировал собеседник издания.