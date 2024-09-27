Какие законы вступают в силу в России с 1 октября 2024 года

Новые правила ОСАГО
На бланке извещения о ДТП, получаемом вместе с полисом ОСАГО, будет размещаться QR-код, сообщал Банк России. QR-код будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого.
«Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными “Правилами ОСАГО”, которые начнут действовать с 1 октября 2024 года», — говорится в публикации на официальном сайте регулятора.
По данным ЦБ, ежемесячно 50−100 тыс. аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.
«Для удобства водителей новые “Правила ОСАГО” также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот документ страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас», — добавил Банк России.
Пенсии и повышение зарплат бюджетникам
С 1 октября выплаты военным пенсионерам проиндексируют. Будут получать больше бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур (полный перечень указан в Федеральном законе № 4468−1). Схема индексации военных пенсий зависит от роста денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников. Отмечается, что повышение затронет около 2,7 миллиона человек.
Кроме того, в июле Государственная Дума приняла закон, согласно которому пенсии военным будут проиндексированы не на 4,5%, как это ранее планировалось, а на 5,1%.
Также увеличат пенсии россиянам, которые в сентябре отметили 80-летие. Для них удвоится фиксированная выплата, которая ранее составляла 8134,88 рубля.
«Сейчас в России большое количество государственных услуг предоставляется в беззаявительном порядке — не нужно подавать заявление, никуда звонить, ходить. Социальный фонд самостоятельно проведет повышение», — подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Помимо этого, согласно распоряжению правительства № 2189-Р от 15 августа 2024 года, зарплату бюджетникам увеличат на 5,1%. Изменения коснутся работников федеральных учреждений, госорганов и гражданского персонала воинских частей.
Продление ограничений на переводы средств за рубеж
Банк России 23 сентября сообщил, что продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно.
При этом граждане России, а также физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Также сохранятся лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
«Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — говорится на сайте ЦБ РФ.
Кроме того, банки из недружественных государств смогут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Увеличение утильсбора на автомобили
Правительство в сентябре утвердило повышение утильсбора на автомобили с 1 октября, сообщала пресс-служба Минпромторга.
Так, с 1 октября утильсбор будет увеличен на 70−85%. Ставка будет индексироваться на 10−20% с 1 января каждого последующего года.
Отмечается, что размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на коэффициент, который определяется по виду транспорта с разными массой, возрастом и объемом двигателя.
Кроме того, повышение с 1 октября не затронет физических лиц, которые привозят автомобили с двигателями объемом до трех литров для личного использования. Для такой категории машин ставка останется прежней — 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для легковушек от трех лет. Эти правила не должны меняться до 2030 года.
Новый сервис проверки бизнеса от Центрального банка
Банк России с 1 октября 2024 года откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).
Как говорится в публикации на сайте регулятора, на ЗСК можно проверить как как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, что позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
«Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в “красной зоне” на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по “антиотмывочному” законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную», — добавляется в сообщении регулятора.
Новая форма счет-фактуры для предпринимателей
Правительство в августе утвердило новый формат счета-фактуры, который вступит в силу с 1 октября. Отмечается, что изменения связаны с необходимостью более детального учета стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости.
Правительство внесло следующие изменения:
- В табличную часть добавлена графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях». Именно в этой графе теперь нужно будет указывать стоимость таких товаров.
- Уточнены правила заполнения строки 5а «Документ об отгрузке». Если раньше в ней нужно было прописывать номер и дату документа об отгрузке с привязкой к конкретным строкам счета-фактуры, то теперь достаточно указать только наименование, номер (при наличии) и дату документа.
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