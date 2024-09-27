Какие законы вступают в силу в России с 1 октября 2024 года

«Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в “красной зоне” на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по “антиотмывочному” законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную», — добавляется в сообщении регулятора.