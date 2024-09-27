«Газпром нефть» планирует в 2024 году нарастить поставки нефти по Севморпути

Тем не менее, по словам Дюкова, многое будет определяться экономикой поставок. «И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал», — отметил глава компании.