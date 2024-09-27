«Газпром нефть» планирует в 2024 году нарастить поставки нефти по Севморпути

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. «Газпром нефть» намерена в этом году нарастить поставки нефти по Северному морскому пути, пока считает их более выгодными по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал. Об этом сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на Российской энергетической неделе.
«Скорее всего, в этом году мы поставим нефти по СМП даже больше, чем в прошлом году. В следующем году, безусловно, планируем продолжить эту работу», — сказал он.
Тем не менее, по словам Дюкова, многое будет определяться экономикой поставок. «И в прошлом году, и в этом году в летнюю навигацию мы видим, что есть дополнительный экономический эффект у поставок по СМП в сравнении с поставками через Суэцкий канал», — отметил глава компании.
Как говорил ранее вице-премьер Александр Новак, нефть стала основным транзитным грузом через Севморпуть в 2023 году за счет перенаправления грузов из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал. Среди компаний, перенаправивших свои грузы с западного на восточное направление, назывались «Газпром нефть» и «Лукойл».
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.