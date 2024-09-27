«Газпром нефть» не видит перспектив для долгосрочного падения цены нефти

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Перспектив для долгосрочного падения стоимости нефти ниже $70 за баррель нет, пока уровень цен не выбивается из диапазона последних двух лет — $70−90 за баррель. Об этом сообщил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
«Цены на нефть в течение двух последних лет находятся в диапазоне $70−90, и их текущий уровень не выбивается из этого коридора. Не видим причин для беспокойства по поводу цен», — сказал он.
Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, Дюков отметил: «Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным».
В начале сентября цена нефти Brent опускалась ниже $69 за баррель впервые с 2 декабря 2021 года. Сейчас Brent торгуется в районе $71−72 за баррель.
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.