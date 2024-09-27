«Газпром нефть» не видит перспектив для долгосрочного падения цены нефти

Отвечая на вопрос, могут ли цены на нефть продолжить снижение, Дюков отметил: «Если мировая экономика будет давать сигналы о том, что имеет место замедление ее роста, если будут замедляться темпы роста потребления нефти и нефтепродуктов, тогда, действительно, рынок отреагирует, и какое-то дополнительное снижение цен произойдет. Но не думаю, что оно будет значительным».