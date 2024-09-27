МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. «Газпром нефть» намерена нарастить в 2024 году объемы переработки нефти, за 9 месяцев они уже превышают уровень января — сентября 2023 года. Об этом журналистам сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
«В этом году мы планируем переработать нефти больше, чем в прошлом. За 9 месяцев объем нефтепереработки “Газпром нефти” также превышает аналогичный показатель 2023 года. Если говорить о выпуске светлых нефтепродуктов, то бензина, дизельного топлива и авиакеросина мы также выпустим больше, чем в прошлом году», — сказал он.
«Нет никаких оснований беспокоиться по поводу ситуации на внутреннем рынке топлива», — добавил Дюков.
Ранее сообщалось о возгорании на Московском НПЗ компании, а до этого — на вспомогательном помещении на Омском НПЗ.
О форуме
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.