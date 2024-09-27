«Газпром нефть» намерена нарастить в 2024 году объемы переработки нефти

«В этом году мы планируем переработать нефти больше, чем в прошлом. За 9 месяцев объем нефтепереработки “Газпром нефти” также превышает аналогичный показатель 2023 года. Если говорить о выпуске светлых нефтепродуктов, то бензина, дизельного топлива и авиакеросина мы также выпустим больше, чем в прошлом году», — сказал он.