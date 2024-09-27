ФСЭГ ждет роста спроса на газ в мире на 36% к 2050 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спрос на газ в мире может вырасти на 36% к 2050 году, заявил генсек Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел на сессии «Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно» Российской энергетической недели.
«Мы считаем, что на 36% к 2050 году вырастет спрос на природный газ», — сказал он.
Хамел также отметил важность повышения инвестиций в добычу газа, в том числе на фоне истощения месторождений.
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.