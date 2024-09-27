Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСЭГ ждет роста спроса на газ в мире на 36% к 2050 году

Генсек Форума стран-экспортеров газа Мохамед Хамел отметил важность повышения инвестиций в добычу газа, в том числе на фоне истощения месторождений.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спрос на газ в мире может вырасти на 36% к 2050 году, заявил генсек Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел на сессии «Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно» Российской энергетической недели.

«Мы считаем, что на 36% к 2050 году вырастет спрос на природный газ», — сказал он.

Хамел также отметил важность повышения инвестиций в добычу газа, в том числе на фоне истощения месторождений.

VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.

ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.