ФСЭГ ждет роста спроса на газ в мире на 36% к 2050 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спрос на газ в мире может вырасти на 36% к 2050 году, заявил генсек Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел на сессии «Углеводороды в энергетике будущего: использование без ущерба климату возможно» Российской энергетической недели.