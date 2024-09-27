Федеральная налоговая служба будет курировать разработку и ведение реестра майнеров

Решение принято в силу того, что ФНС считается одним из наиболее высокотехнологичных государственных ведомств России, обладающим значительным опытом взаимодействия с криптовалютным рынком и майнерами. Министерство цифрового развития пока таким опытом не располагает, сообщил в своем канале в Telegram Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике.