Федеральная налоговая служба будет курировать разработку и ведение реестра майнеров

24 сентября руководитель ФНС Даниил Егоров представил главам налоговых администраций стран БРИКС новейшие технологии, используемые в работе службы — айтрекинг и процесс-майнинг.
Технология процесс-майнинга позволяет моделировать реальные бизнес-процессы на основании данных, собираемых с пользователями внешних сервисов и внутренними сотрудниками. Этот метод предполагает сбор и анализ цифровых следов (логов) из различных информационных систем.
Благодаря «цифровому слепку» реальных процессов, специалисты могут легко выявлять и анализировать узкие места и причины их возникновения. Это способствует оптимизации деятельности, снижению трудозатрат сотрудников и ускорению обслуживания налогоплательщиков.
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