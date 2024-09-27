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Федеральная налоговая служба будет курировать разработку и ведение реестра майнеров

Решение принято в силу того, что ФНС считается одним из наиболее высокотехнологичных государственных ведомств России, обладающим значительным опытом взаимодействия с криптовалютным рынком и майнерами. Министерство цифрового развития пока таким опытом не располагает, сообщил в своем канале в Telegram Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

24 сентября руководитель ФНС Даниил Егоров представил главам налоговых администраций стран БРИКС новейшие технологии, используемые в работе службы — айтрекинг и процесс-майнинг.

Технология процесс-майнинга позволяет моделировать реальные бизнес-процессы на основании данных, собираемых с пользователями внешних сервисов и внутренними сотрудниками. Этот метод предполагает сбор и анализ цифровых следов (логов) из различных информационных систем.

Благодаря «цифровому слепку» реальных процессов, специалисты могут легко выявлять и анализировать узкие места и причины их возникновения. Это способствует оптимизации деятельности, снижению трудозатрат сотрудников и ускорению обслуживания налогоплательщиков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».