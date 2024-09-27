ФАС проверит цены на продукты в крупнейших сетях РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора.
Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года.
Также антимонопольная служба запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.
«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности розничных цен на перечисленные социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», — сообщили в ФАС.