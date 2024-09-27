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ФАС проверит цены на продукты в крупнейших сетях РФ

Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФАС проанализирует ценообразование на социально значимые продукты в 14 федеральных торговых сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора.

«Соответствующие запросы служба направила в “Пятерочку”, “Перекресток”, “Магнит”, “Дикси”, “Ашан”, “Ленту”, “Метро”, “О’Кей”, “Зельгрос”, “Глобус”, “Марию Ра”, “Монетку”, “Верный” и “Азбуку вкуса”, — рассказали в ФАС.

Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года.

Также антимонопольная служба запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах.

«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности розничных цен на перечисленные социально значимые продовольственные товары. Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», — сообщили в ФАС.