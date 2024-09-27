ЭТП выдавливают с торгов. Минфин постепенно переведет оформление продаж госимущества в казначейство

Продажа такого имущества теперь будет осуществляться с применением ГИС «Торги» «, — говорят в ведомстве. Между тем Минфин действительно намерен перевести сделки с государственным и муниципальным имуществом в электронный вид. “Соответствующие проекты актов предусматривают введение обязательной регистрации участников на электронных площадках через ГИС “Торги”, заключение договоров купли-продажи и подписание актов приема-передачи имущества в электронной форме непосредственно на ГИС “Торги”, а также формирование начислений об оплате по договорам в ГИС “Торги” во взаимодействии с ГИС о государственных и муниципальных платежах”, — рассказывают в ведомстве. Подача заявок и последующих ценовых предложений при проведении торгов останется на электронных торговых площадках — вопрос о переводе таких действий в ГИС “Торги” не рассматривается.