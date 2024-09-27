Дюков заявил, что высокая ставка ЦБ не влияет на проекты «Газпром нефти»

«Высокая ставка ЦБ прямо сейчас не влияет как-либо критично на наши действующие проекты и те решения, которые мы принимаем. Но экономика не сможет долго работать при такой высокой ставке. Мы ожидаем, как и весь рынок, как и все другие отрасли, что ставка начнет снижаться в следующем году», — сказал он.