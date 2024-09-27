Дюков заявил, что высокая ставка ЦБ не влияет на проекты «Газпром нефти»

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Высокая ключевая ставка не влияет на действующие проекты «Газпром нефти», но компания ждет ее снижения в 2025 году. Об этом сообщил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
Дюков отметил, что в «Газпром нефти» всегда был достаточно строгий консервативный подход к отбору проектов по критериям доходности. Кроме того, по его словам, проекты в нефтяной отрасли рассчитаны на достаточно длительный период.
«Высокая ставка ЦБ прямо сейчас не влияет как-либо критично на наши действующие проекты и те решения, которые мы принимаем. Но экономика не сможет долго работать при такой высокой ставке. Мы ожидаем, как и весь рынок, как и все другие отрасли, что ставка начнет снижаться в следующем году», — сказал он.
Ранее первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин говорил, что высокая стоимость привлечения финансирования приводит к удорожанию проектов по добыче нефти в 2,5 раза за 15 лет, что делает их менее конкурентоспособными на мировом уровне.
ЦБ на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку до 19% годовых, указывая, что текущее инфляционное давление остается высоким, а годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5−7%.
О форуме.
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.