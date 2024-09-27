Дюков считает, что РФ может увеличить добычу нефти на горизонте до 2050 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия имеет возможность нарастить объемы добычи нефти с текущих уровней в перспективе до 2050 года. Об этом журналистам сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Российской энергетической недели.
«Россия способна наращивать объемы добычи и достигать цели, которые будут поставлены в рамках Энергостратегии-2050. Если работать эффективно, внедрять новые технологии, то есть хорошая возможность очень долгое время оставаться конкурентоспособным на мировом рынке нефти. Россия уже делает это на протяжении последних 15−20 лет. Рост добычи в нашей стране произошел не за счет увеличения добычи традиционных запасов, а за счет начала разработки тех запасов, которые мы ранее не могли эффективно добывать. Сейчас у нас 70% добычи из трудных запасов, которые не осваивались еще 15 лет назад», — отметил он.
«Мы исходим из того, что спрос на нефть и нефтепродукты будет расти за горизонтом 2030−35 годов. Есть разные сценарии, в том числе те, которые предполагают, что в 2050 году потребление углеводородов будет выше, чем сейчас», — добавил Дюков.
Глава «Газпром нефти» отметил, что есть страны с достаточными запасами, которые позволяют даже увеличивать объемы добычи, и Россия входит в их число. Но есть также страны, где качество и объем запасов незначительный — они будут постепенно снижать объемы добычи, в том числе из-за увеличения ее себестоимости.
«Безусловно, это сложно, но создавая и развивая новые технологии, мы вовлекаем в разработку новые классы запасов, выходим в новые провинции, даем новую жизнь уже выработанным месторождениям. Это позволяет нашей стране сохранять ключевую роль на мировом рынке нефти», — добавил он.
По словам Дюкова, для развития новых технологий по работе с трудными запасами нужна гибкая налоговая система, которая позволит сделать недропользование более рациональным. Гибкость позволит принимать наиболее эффективные налоговые решения по сложным запасам, выводить экономику проектов в плюс и, соответственно, формировать доналоговую прибыль.
О форуме
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.