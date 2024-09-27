Дюков считает, что РФ может увеличить добычу нефти на горизонте до 2050 года

«Россия способна наращивать объемы добычи и достигать цели, которые будут поставлены в рамках Энергостратегии-2050. Если работать эффективно, внедрять новые технологии, то есть хорошая возможность очень долгое время оставаться конкурентоспособным на мировом рынке нефти. Россия уже делает это на протяжении последних 15−20 лет. Рост добычи в нашей стране произошел не за счет увеличения добычи традиционных запасов, а за счет начала разработки тех запасов, которые мы ранее не могли эффективно добывать. Сейчас у нас 70% добычи из трудных запасов, которые не осваивались еще 15 лет назад», — отметил он.