Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь — август снизилась на 3,6%

По итогам января — августа общий объем кредитного портфеля группы ВТБ до вычета резервов составил 23,6 трлн рублей (+12,5% с начала года). В том числе объем кредитов физлицам с начала года вырос на 10,1% — до 7,7 трлн рублей, юрлицам — на 13,8%, до 15,9 трлн рублей. Доля розничных кредитов в портфеле группы по состоянию на 31 августа 2024 года составила 33%, оставшись на уровне начала года.