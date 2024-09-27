Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь — август снизилась на 3,6%

«Чистая прибыль группы ВТБ составила 40,6 млрд и 338,5 млрд рублей по итогам августа и восьми месяцев 2024 года, увеличившись на 56,8% и сократившись на 3,6% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции», — отметил Пьянов.
По итогам января — августа общий объем кредитного портфеля группы ВТБ до вычета резервов составил 23,6 трлн рублей (+12,5% с начала года). В том числе объем кредитов физлицам с начала года вырос на 10,1% — до 7,7 трлн рублей, юрлицам — на 13,8%, до 15,9 трлн рублей. Доля розничных кредитов в портфеле группы по состоянию на 31 августа 2024 года составила 33%, оставшись на уровне начала года.
Общий объем средств клиентов группы ВТБ за восемь месяцев вырос на 10,4% — до 24,7 трлн рублей. В том числе объем средств юрлиц увеличился на 5,8% — до 13,5 трлн рублей, физлиц — на 16,5%, до 11,2 трлн рублей.
«За восемь месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,7%, cократившись год к году на 30 базисных пунктов. Расходы на создание резервов составили 98,3 млрд рублей за восемь месяцев 2024 года, сократившись на 29,3% год к году», — добавил Пьянов.
Расходы группы на персонал и административные траты в январе — августе 2024 года выросли на 19,1% в годовом выражении, до 285,2 млрд рублей, на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию и масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Также на рост расходов повлияла покупка банка РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы с II квартала 2023 года.
Группа также сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам 2024 года в размере 550 млрд рублей, заключил Пьянов.