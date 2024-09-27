ЦБ направил в ГД проект основных направлений единой ДКП на 2025−2027 годы

«Банк России направил в Госдуму обновленный проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025−2027 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях и представляет базовый и три альтернативных макроэкономических сценария на ближайшие три года», — отмечается в сообщении. В ЦБ также уточнили, что в проекте документа учтено решение о ключевой ставке, принятое Банком России 13 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 августа по 18 сентября.