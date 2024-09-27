Арт-инвестиции. Кто рисует деньги?

Первые мазки
Первые инвестиции в картины начались давно, правда, не с целью заработка. Века были Средние, настроения в Европе — тоже. Войны, голод, чума, бедность — одним словом, страдания.
В то время был единственный общепризнанный способ избавления от страданий — молитва! А еще лучше, если молятся за тебя, и чем больше человек это делают, тем, само собой, эффективнее!
Люди в то время тоже умели креативить. В
Тех, кто пользовался этой опцией, называли донаторами. Донатор с латинского так и переводится: «дарующий».
Помимо того, что донатор оказывался на иконе, за особую щедрость он мог получить от храма вечные мессы, даже после смерти. А месса рядом с иконой, на которой изображен усопший за которого молятся, разумеется, намного эффективнее.
Первое время донаторов изображали в молитве на коленях, ничтожно маленькими перед святыми. Но все поменялось с расцветом меценатства в эпоху Возрождения в середине XV века.
Во времена Ренессанса состоятельные люди денег на благотворительность не жалели и щедро вкладывались в изобразительное искусство не только посредством пожертвований в храмы. Каждый богач считал своим долгом осчастливить художника, заказав у него картину.
Благотворительность эта была несколько «с душком»: религиозный нарратив остался прежним, а вот значимость донаторов на картинах сильно подросла. Во всех смыслах: донаторов стали рисовать крупнее, практически одного роста со святыми. Таким образом подчеркивался высокий статус и состояние.
Время шло, мир искусства менялся, мир инвестиций и капитала — тоже. В 1674 году барон Claes Ra lamb открывает первые аукционный дом «Auktionsverk» в Стокгольме. Именно этот аукцион начинает первым торговать предметами искусства, в том числе и живописью. Сначала покупать и продавать картины известных художников могли себе позволить только богатые люди. Так было до 1904 года.
1904 год, Франция. Андре Левель и 11 его друзей, сами того не зная, организовали первый фонд арт-инвестиций под названием «Шкура Медведя». Сначала члены фонда — единомышленники, которые тянулись к прекрасному — хотели покупать картины для собственного пользования. Каждый участник фонда имел свою «долю» и был обязан вносить по 250 франков ежегодно. По сути, 11 друзей были пайщиками. У фонда был свой устав, в котором описывались цели товарищества:
Комплектование в течение десяти лет коллекции произведений живописи, состоящей из значительных произведений молодых или только начинающих пользоваться известностью художников.
Пользование этими произведениями при определенных условиях.
Продажа этих произведений на публичных торгах.
В течение 10 лет собиралась коллекция «Шкура Медведя». Неутомимый Андре Левель ходил по выставкам и мастерским, скупая картины молодых и начинающих художников для себя и друзей. Полный каталог коллекции содержал не менее 60 имен живописцев. Наряду с картинами малоизвестных авторов коллекция также состояла из произведений Ван Гога, Пикассо, Гогена и Матисса.
По прошествии 10-ти лет пайщики пайщики собрались, чтобы определить время и порядок организации продажи коллекции на торгах. Когда все условности были улажены, начались торги. Распродажа коллекции стала настоящей сенсацией того времени.
Торги прошли на ура. Фонд «Шкуры Медведя» заработал в «четыре конца»: 11 участников вносили по 250 франков 10 лет, то есть в казну фонда поступило 27,5 тыс. франков. А проданы все 145 работ были за 116,5 тыс. франков. Неплохая прибыль за 10 лет.
В результате 11 друзей Левеля не только смогли приумножить свой капитал, но и показали, что инвестиции в искусство доступны широким массам.
Красота требует денег!
В 1958 году в истории арт-инвестиций появляется новая звезда — Питер Уилсон. Аристократ, мастер аукционов и сам председатель престижного аукциона Sotheby’s в Лондоне.
Он превратил аукцион в настоящий театр: ввел дресс-код black tie, приглашал знаменитостей, устраивал шикарные ужины перед началом торгов, естественно, с шампанским.
Пьяные покупатели стремились продемонстрировать свое внушительное состояние, все повышая и повышая ставки на картины, которые уходили с молотка по рекордным ценам. «Картина становится намного интереснее, если за нее заплатили много денег, не так ли?» — сказал Уилсон в интервью для New Yorker.
Для примера: на таком аукционе была продана картина Мане «Променад» 1880 года за £248 тыс. В это же время в Лондоне можно было купить квартиру за £7 тыс.
К середине XX века формат дорогих и эпатажных аукционов уже был крайне популярен и в США. В Нью-Йорке в 1973 году на одном из таких мероприятий коллекционер Роберт Скалл продал 50 картин современного искусства, многократно увеличивая свои вложения. Одна из картин, купленная Робертом за $750, была продана за $40 тыс. Работы Джаспера Джонса, купленные за $10 тыс., ушли с молотка за $240 тыс. Общая стоимость продажи коллекции составила $2,2 млн.
Роберт Скалл на своем примере показал коллекционерам и инвесторам Штатов, что искусство в целом и современное искусство в частности может быть весьма эффективным инструментом инвестиций и заработка.
Спрос рождает предложение — эта аксиома справедлива для любого рынка. Рынок искусства — не исключение. И аукционные дома этот спрос умело подогревали. Порой — довольно спорными методами.
Арт-рынок был потрясен, когда в 1987 году на аукционе Sotheby’s шедевр Ван Гога «Ирисы» был продан за $53,9 млн и стал на тот момент самой дорогой картиной в мире. Это подняло спрос на все произведения французских импрессионистов и создало впечатление растущего интереса к этому жанру, что заинтересовало коллекционеров и инвесторов.
А спустя два года выяснилось, что Sotheby’s предоставил покупателю аванс в размере $27 млн…
Сегодня объемы инвестиций в искусство продолжают расти. Популярные аукционные дома, такие как Christie’s и Sotheby’s, ставят новые рекорды.
Самая дорогая картина в мире — «Salvator Mundi» за авторством Леонардо да Винчи. В 1958 году, когда еще не было известно, что картину писал великий итальянец, она ушла с молотка всего за $60.
В 2005 году полотно купила группа искусствоведов, которые затем смогли доказать авторство и подлинность. А в 2017-м шедевр был продан на аукционе Christie’s за рекордные $450 млн.
Краски убытка
Что это мы все про прибыль да про прибыль? В арт-инвестициях, как, впрочем, и в любых других, риск и убыток идут рука об руку.
Тут пальму первенства удерживает полотно фламандского мастера Антониса ван Дейка: в 2012 году его «Вздыбившийся жеребец» был продан за $2,2 миллиона — на $3,85 миллиона меньше, чем был куплен в 2008.
Вообще, ван Дейк хорошо котировался в арт-инвестициях: агентство Artprice посчитало, что $100, инвестированных в его творчество в начале 2011 года, к концу 2012 превратились в $148.
Так в чем причина падения котировок «Вздыбившегося жеребца»? В завышенной цене покупки! Очевидно, покупатель на аукционе увлекся и купил приобрел картину в несколько раз дороже ее оценочной стоимости. А через 4 года продал ее за реальную, «рыночную» цену. Параллели с фондовым рынком напрашиваются сами!
Но есть и фактор, кардинально отличающий инвестиции в фондовый рынок от арт-инвестиций: подлинность. На рынке искусства всегда есть немалый шанс нарваться на подделку. Вряд ли вы опасаетесь купить «поддельные» акции Сбера, заходя в приложение брокера.
А вот в мире арт-инвестиций подделки — не редкость.
Если вы решились на покупку дорогих «инвестиционных» работ, то крайне важно найти дилера, которому вы можете доверять. За плечами этих людей десятилетия практики, и без их знаний удачный вход в рынок практически невозможен.
Их услуги вам обойдутся в тысячи долларов, но сэкономить на этом вы можете гораздо больше.
Даже покупка на аукционе не гарантирует подлинность работы. Нередки случаи, когда сделки расторгаются постфактум, работы возвращаются, а деньги — затребываются обратно. Это сложная бюрократическая процедура.
Краски выбора
Самое главное правило при покупке живописи — никогда не путать интерьерные работы и картины, пригодные для вложения средств. Интерьерные картины, как следует из названия, служат для украшения интерьера. Они простые, понятные и не несут глубокого смысла, который искусствоведам придется разбирать годами. Такие картины служат лишь деталью декора, но не являются самостоятельным произведением.
Теперь о картинах, пригодных для инвестиций.
От чего зависит стоимость картины? Художник является самым важным фактором, но в то же время лишь «точкой отсчета». Так формированию наибольшей стоимости способствует то, что картина до мельчайших деталей является типичной для кисти автора. Иначе говоря, для того чтобы стоимость картины сделать максимальной — даже если это работа признанного мастера, — надо доказать, что ее стиль стопроцентно характерен для кисти этого автора.
Также стоимость живописи зависит от моды на искусство здесь и сейчас. Если у вас сложилось впечатление, что покупка полотна, даже кисти художника с громким именем, всегда сулит прибыль — это далеко не так. Причины провалов? Чаще всего, индивидуальные. Бывает, инвесторы сильно переплачивают: азартные покупатели заводятся и гонят ставки слишком сильно. Если цена покупки превышает реальную оценку в 2−3 раза, это не страшно, хорошее полотно может переварить такую цену за несколько лет. А если в 20 раз (привет, «Вздыбившийся жеребец»)? В обозримом будущем может помочь лишь чудо…
Другие причины: ухудшение конъюнктуры и уменьшение количества выставок по конкретному художнику, потеря интереса к автору. В конце концов, инвестор может просто неправильно выбрать объект для вложений: купить вещь не из ценного периода, низколиквидную — да мало ли что.
Краски инвестиций
Так в какие картины стоит вкладываться? И стоит ли вообще?
Первым делом стоит понять: вряд ли рядовой, пусть и опытный на фондовом рынке инвестор способен использовать живопись как основной инвестиционный инструмент. Во-первых, к разряду «инвестиционных» работ в первую очередь нужно причислить картины известных художников. Само собой, они не каждому по карману: их стоимость почти всегда превышает $50 тыс. Порог входа высокий.
И даже если вы можете себе позволить такие инвестиции, шансы заработать на этом невысоки. Дело в том, что анализ таких активов невероятно сложный. Факторы, формирующие рыночную стоимость картины, неочевидны человеку, который, пусть и следит за финансовыми рынками и биржей, но не погружен в мир искусства.
Но если вы хотите диверсифицировать портфель и имеете тягу к прекрасному, то направить небольшую долю личного капитала в арт-инвестиции — не самый плохой выбор. Например, во время мирового кризиса 2008-го индекс S&P упал на 57%, а цены на искусство всего на 27,2%. Неплохо!
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».