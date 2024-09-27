Арт-инвестиции. Кто рисует деньги?

И даже если вы можете себе позволить такие инвестиции, шансы заработать на этом невысоки. Дело в том, что анализ таких активов невероятно сложный. Факторы, формирующие рыночную стоимость картины, неочевидны человеку, который, пусть и следит за финансовыми рынками и биржей, но не погружен в мир искусства.