Акции Китая устанавливают максимум за последние 15 лет

В пятницу индикатор CSI 300 вырос на 3,8%, а индекс Hang Seng в Гонконге поднялся на 2,8%, что привело к увеличению более чем на 12% за неделю. Это также самый значительный недельный прирост с августа 2007 года, когда индекс достиг исторических максимумов перед началом кризиса.