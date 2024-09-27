Акции Китая устанавливают максимум за последние 15 лет

Как сообщает издание Financial Times, китайские акции зафиксировали наилучшую недельную динамику с 2008 года благодаря инициативам правительства по стимуляции экономики. В понедельник Пекин объявил о внедрении масштабного пакета мер поддержки, выделив 114 млрд долларов на стабилизацию фондового рынка.
За эту неделю индекс CSI 300, охватывающий акции компаний, зарегистрированных в Шанхае и Шэньчжэне, прибавил почти 15%. Это наилучший недельный прирост с ноября 2008 года, когда страна запустила аналогичные стимулирующие программы в ответ на мировой финансовый кризис.
В пятницу индикатор CSI 300 вырос на 3,8%, а индекс Hang Seng в Гонконге поднялся на 2,8%, что привело к увеличению более чем на 12% за неделю. Это также самый значительный недельный прирост с августа 2007 года, когда индекс достиг исторических максимумов перед началом кризиса.
Эти события происходят на фоне стремительных усилий китайских властей по поддержке капитальных рынков, стабилизации сектора недвижимости и стимулирования потребительской активности, чтобы достичь запланированного роста экономики на 5% в этом году.
Во вторник Народный банк Китая заявил о создании кредитного фонда в размере 800 млрд юаней (114 млрд долларов), предназначенного для поддержки финансовых рынков. Эти средства направляются на кредитование компаний для выкупа собственных акций, а также для финансирования небанковских финансовых учреждений, таких как страховые компании, с целью приобретения местных активов.
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