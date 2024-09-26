Верховный суд объяснил правила продажи доли в бизнесе

Продавец не явилась к нотариусу для удостоверения договора купли-продажи части доли, в связи с чем участник-покупатель обратился в суд с иском о признании сделки по приобретению части доли заключенной. Участник-продавец обратилась со встречным иском, в котором просила признать незаключенным договор купли-продажи части доли в размере 0,1%, мотивировав свое требование тем, что воля продавца была направлена на продажу всей доли, а не ее части. В связи с чем согласие по существенным условиям сделки, а именно по предмету и цене, не было достигнуто сторонами.