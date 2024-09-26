В России растут инвестиции в туристический сектор

Увеличение вложений объясняется мерами поддержки, реализуемыми в рамках национальных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство». Эти инициативы способствуют активному строительству гостиничных объектов, уточняет официальный представитель ведомства.
Дополнительные стимулы для инвесторов также создает субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, а также софинансирование создания необходимой инфраструктуры. Эти меры привлекли значительное внимание со стороны инвесторов, соглашается представитель госкорпорации «Туризм. РФ».
Тем не менее, высокая ключевая ставка Центрального банка остается негативным фактором, влияющим на привлекательность инвестиций в туристическую индустрию, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он подчеркивает, что в гостиничной отрасли, где сроки окупаемости долгие и уровень рентабельности сравнительно невысок, стоимость кредитных средств играет критическую роль.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».