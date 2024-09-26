В России растут инвестиции в туристический сектор

В первом полугодии 2024 года объем государственных и частных инвестиций в российскую туристическую отрасль увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 377 миллиардов рублей. Об этой благоприятной динамике сообщил представитель Министерства экономического развития, передают «Ведомости».