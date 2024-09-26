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В России растут инвестиции в туристический сектор

В первом полугодии 2024 года объем государственных и частных инвестиций в российскую туристическую отрасль увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 377 миллиардов рублей. Об этой благоприятной динамике сообщил представитель Министерства экономического развития, передают «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Увеличение вложений объясняется мерами поддержки, реализуемыми в рамках национальных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малое и среднее предпринимательство». Эти инициативы способствуют активному строительству гостиничных объектов, уточняет официальный представитель ведомства.

Дополнительные стимулы для инвесторов также создает субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, а также софинансирование создания необходимой инфраструктуры. Эти меры привлекли значительное внимание со стороны инвесторов, соглашается представитель госкорпорации «Туризм. РФ».

Тем не менее, высокая ключевая ставка Центрального банка остается негативным фактором, влияющим на привлекательность инвестиций в туристическую индустрию, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он подчеркивает, что в гостиничной отрасли, где сроки окупаемости долгие и уровень рентабельности сравнительно невысок, стоимость кредитных средств играет критическую роль.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».