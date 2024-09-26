Urals по следующей осени пересчитают. Нефтяники временно избежали изменения правил налогообложения

В своем обращении глава «Роснефти» также выразил сожаление, что поручения по корректировке налогового режима на основе реальных результатов отрасли не прорабатываются ответственными ведомствами. «Отрасль продолжает функционировать в условиях избыточной налоговой нагрузки (75% за последние пять лет — самый высокий показатель в мире), которая разрушает модель ее функционирования, необоснованно изымая инвестиционные ресурсы компаний, что становится угрозой не только для развития новых активов, но и для поддержания действующих проектов в нефтедобыче и переработке, создавая в перспективе риски падения базовых доходов бюджета», — пишет он.