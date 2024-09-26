СМИ: OpenAI собирается официально стать коммерческой компанией

В последние годы OpenAI привлекает многомиллиардные инвестиции от корпорации Microsoft. Это, а также все более коммерческий характер деятельности компании, которая создавалась в 2015 году как некоммерческая организация, вызывает активную критику, в том числе со стороны бывших и нынешних сотрудников. В августе миллиардер Илон Маск, который также был в числе основателей компании, подал в суд на OpenAI, обвинив ее в том, что она предала и «исказила» цели и задачи, которые ставились при ее основании, и вместо «блага человечества» стала руководствоваться интересами своих топ-менеджеров и Microsoft.