СМИ: OpenAI собирается официально стать коммерческой компанией

В последние годы OpenAI привлекает многомиллиардные инвестиции от корпорации Microsoft. Это, а также все более коммерческий характер деятельности компании, которая создавалась в 2015 году как некоммерческая организация, вызывает активную критику, в том числе со стороны бывших и нынешних сотрудников. В августе миллиардер Илон Маск, который также был в числе основателей компании, подал в суд на OpenAI, обвинив ее в том, что она предала и «исказила» цели и задачи, которые ставились при ее основании, и вместо «блага человечества» стала руководствоваться интересами своих топ-менеджеров и Microsoft.
За последние месяцы из OpenAI ушли или по крайней мере отошли от активной работы многие руководители, включая сооснователя компании Грега Брокмана, который взял длительный отпуск, и сооснователя Илью Суцкевера. В ноябре прошлого года в OpenAI разгорелся конфликт, в результате которого гендиректор компании Сэм Альтман сначала был уволен, а потом восстановлен в должности. Тогда госпожа Мурати некоторое время исполняла обязанности генерального директора до возвращения господина Альтмана.
Теперь же, по данным источников американских СМИ, в OpenAI планируется масштабная реструктуризация. Еще в 2019 году в составе OpenAI появилось коммерческое подразделение OpenAI LP, хотя основная часть оставалась некоммерческой. После запуска ChatGPT в 2022 году деятельность компании становилась все более коммерческой — она разрабатывала инструменты для корпоративных клиентов, в ней становилось все больше сотрудников, отвечающих за продажи и финансы. Реструктуризация предполагает выделение в составе OpenAI некоммерческого подразделения, остальная же часть станет обычной коммерческой компанией. Подробности реорганизации неизвестны, по мнению источников, она может занять годы.
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