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Россиянин оформил 26 льготных ипотечных кредитов

Россиянин оформил на льготных условиях 26 жилищных кредитов. Об этом сообщается в новом докладе Счетной палаты по итогам аудита ипотечного рынка. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Этот результат стал максимальным среди льготных ипотечных заемщиков. Поведение участника госпрограммы начинает расцениваться как злоупотребление с гораздо меньшего числа кредитов.

«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — заключили в Счетной палате.

Так, пять и более льготных ипотек оформили на себя свыше полутора тысячи граждан. Рекордной суммой, взятой в кредит одним человеком, оказалось 196,03 миллиона рублей, выявили аналитики.

В целом за период действия госипотеки два и более льготных кредита оформили почти 115 тысяч россиян. Большинство брали семейную ипотеку — на нее пришлось 62 процента объема выданных льготных кредитов.