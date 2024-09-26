Россиянин оформил 26 льготных ипотечных кредитов

Этот результат стал максимальным среди льготных ипотечных заемщиков. Поведение участника госпрограммы начинает расцениваться как злоупотребление с гораздо меньшего числа кредитов.
«Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — заключили в Счетной палате.
Так, пять и более льготных ипотек оформили на себя свыше полутора тысячи граждан. Рекордной суммой, взятой в кредит одним человеком, оказалось 196,03 миллиона рублей, выявили аналитики.
В целом за период действия госипотеки два и более льготных кредита оформили почти 115 тысяч россиян. Большинство брали семейную ипотеку — на нее пришлось 62 процента объема выданных льготных кредитов.