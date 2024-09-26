«Роснефть» возглавила рейтинг самых прибыльных компаний России

Год назад мы писали, что ожидаем смену лидера. И это произошло. Новый лидер рейтинга — государственная нефтяная компания «Роснефть», заработавшая чистую прибыль в размере 1,529 трлн рублей. Следом идет Сбербанк, чей результат — 1,509 трлн рублей. Причем чистая прибыль, принадлежащая акционерам компании, у Сбербанка даже выше — 1,512 трлн рублей против 1,267 трлн рублей у «Роснефти».
Предыдущий лидер — «Газпром» — в этом году вылетел из рейтинга. По итогам 2023 года компания получила рекордный убыток на 583 млрд рублей. Правда, этот убыток скорее «бумажный», чем реальный, так как связан с обесценением нефинансовых активов и негативным эффектом по курсовым разницам. Если посмотреть на денежный поток, то положение компании стабильно — в 2023 году чистый денежный поток «Газпрома» даже вырос до 2,3 трлн рублей.
На третье место в рейтинге поднялась нефтяная компания «Сургутнефтегаз». Чистая прибыль компании за год выросла более чем в четыре раза, до 1,32 трлн рублей. Большая часть этого дохода, 844 млрд рублей, — «бумажная» прибыль от переоценки валютных депозитов, принадлежащих «Сургутнефтегазу». Далее в списке идут еще две нефтегазовые компании — «Лукойл» (№ 4) и «Новатэк» (№ 5).
На шестом месте — отсутствовавший в рейтинге прошлого года ВТБ. Год назад государственный банк стал лидером в другом рейтинге Forbes — самых убыточных компаний России. Но по итогам 2023 года ВТБ получил прибыль 432 млрд рублей и вернулся на верхние строчки списка прибыльных компаний.
В конце первой десятки — так или иначе связанные с нефтегазовой отраслью компании «Сахалинская энергия» (№ 7), «Транснефть» (№ 8) и «Татнефть» (№ 9). «Сахалинская энергия» (ранее Sakhalin Energy) — бывшее совместное предприятие «Газпрома» и иностранных корпораций (японских Mitsui и Mitsubishi и британской Shell), разрабатывающее месторождения на шельфе острова Сахалин. После смены юрлица с Sakhalin Energy на «Сахалинскую энергию» Shell отказалась от участия в проекте. Весной 2024 года «Газпром» купил дополнительные 27,5% в «Сахалинской энергии», зарезервированных для Shell, и теперь консолидирует компанию в своей отчетности. В рейтинге следующего года прибыль «Сахалинской энергии» будет включена в финансовый результат «Газпрома».
Замыкает первую десятку ГМК «Норильский никель». В 2023 году чистая прибыль компании сократилась на 41%, до 252 млрд рублей, из-за снижения цен на производимые металлы — никель, палладий и медь.
В аналогичной ситуации оказались и угольщики. Чистая прибыль УК «Кузбассразрезуголь» (№ 32) снизилась на 35%, до 79 млрд рублей; «Эльгаугля» (№ 62) — на 22%, до 38 млрд рублей; «Распадской» (№ 71) — на 41%, до 35 млрд рублей; предприятий, входящих в группу «Сибантрацит» (№ 78), — на 38%, до 31 млрд рублей.
Обратная ситуация у банков, которые после провала финансовых результатов по итогам 2022 года получили рекордные прибыли по итогам 2023-го благодаря политике Центробанка. Например, Газпромбанк (№ 14), Альфа-банк (№ 21) и Совкомбанк (№ 27) после убытков 2022-го заработали 183 млрд, 121 млрд и 95 млрд рублей чистой прибыли соответственно. «ТКС Холдинг» (№ 30), объединяющий Т-Банк и другие финансовые активы, увеличил прибыль почти в четыре раза, до 81 млрд рублей. В 2024 году можно ожидать дальнейшего роста прибыли «ТКС Холдинга», так как в августе холдинг завершил сделку по приобретению Росбанка (№ 84).
Нарастили прибыль и другие компании финансового сектора, ставшие бенефициарами ухода западных компаний с российского рынка. Чистая прибыль НСПК (№ 69), оператора платежной системы «Мир», увеличилась на 39%, до 35 млрд рублей. Благодаря росту комиссионных и процентных доходов «Московская биржа ММВБ-РТС» (№ 40) заработала почти 61 млрд рублей, что на 67% больше результата 2022 года. Компания — оператор платежной системы «Золотая Корона» (№ 88) увеличила чистую прибыль на 77%, до 27 млрд рублей.
В этом году в рейтинге представлены сразу две букмекерские компании. Если в прошлом году новичком списка стала компания «Фонкор» (№ 42), работающая под брендом «Фонбет», то в этом году рейтинг пополнился УК НКС (№ 89), работающей под брендом Winline. За 2023 год чистая прибыль «Фонбет» увеличилась более чем в два раза, до 59 млрд рублей; чистая прибыль Winline — в два раза, почти до 27 млрд рублей.
Благодаря установленному рекорду по объемам жилищного строительства застройщики также увеличили свои прибыли. «Группа ЛСР» (№ 85) — более чем в два раза, до 28 млрд рублей; «Группа Самолет» (№ 91) — на 71%, до 26 млрд рублей; «Группа А101» (№ 63) — на 20%, почти до 37 млрд рублей. Еще у двух застройщиков — «Сэтл Групп» и «Группы ЦДС» — чистая прибыль оказалась чуть меньше значения, достаточного для включения в рейтинг.
Если в прошлом году мы сетовали, что более трех десятков крупных компаний перестали раскрывать отчетность, и недосчитались их в рейтинге, то в этом году почти все они вернулись к публикации финансовых документов. Среди продолжающих сохранять «молчание» — металлургический холдинг Evraz, до сих пор «прописанный» в Великобритании.
Также не раскрывают отчетность «Русская медная компания» и «Объединенная металлургическая компания», но они и раньше не отличались открытостью. Кроме того, перестали публиковать финансовые результаты фармацевтические производители «Генериум» и «Биокад», заработавшие рекордную прибыль на поставках вакцины «Спутник V». Все перечисленные компании, судя по косвенным данным — дивидендным доходам их холдингов-владельцев, могли бы претендовать на место в рейтинге 100 самых прибыльных компаний России.