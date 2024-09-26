«Роснефть» возглавила рейтинг самых прибыльных компаний России

В конце первой десятки — так или иначе связанные с нефтегазовой отраслью компании «Сахалинская энергия» (№ 7), «Транснефть» (№ 8) и «Татнефть» (№ 9). «Сахалинская энергия» (ранее Sakhalin Energy) — бывшее совместное предприятие «Газпрома» и иностранных корпораций (японских Mitsui и Mitsubishi и британской Shell), разрабатывающее месторождения на шельфе острова Сахалин. После смены юрлица с Sakhalin Energy на «Сахалинскую энергию» Shell отказалась от участия в проекте. Весной 2024 года «Газпром» купил дополнительные 27,5% в «Сахалинской энергии», зарезервированных для Shell, и теперь консолидирует компанию в своей отчетности. В рейтинге следующего года прибыль «Сахалинской энергии» будет включена в финансовый результат «Газпрома».