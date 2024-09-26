Путин заявил, что Россия будет укреплять инфраструктуру Севморпути

Россия продолжит укреплять инфраструктуру Северного морского пути, а также планы по его развитию, несмотря на препятствия недружественных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания VII Международного форума «Российская энергетическая неделя», стенограмма опубликована на сайте Кремля.