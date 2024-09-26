Путин заявил, что РФ играет стабилизирующую роль на мировом энергорынке

Президент уверен, что стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, будут решены. «А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы — вся отрасль в целом — будут обеспечены стабильной, надежной работой на многие годы вперед. Внесут свой, причем весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития России, в повышение качества жизни наших граждан. Будут и дальше способствовать балансировке мировых энергетических рынков в интересах устойчивого глобального развития», — подытожил Путин.