Путин заявил, что РФ играет стабилизирующую роль на мировом энергорынке

«Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нем стабилизирующую роль, участвуя в таких авторитетных форматах, как ОПЕК+ и Форум стран — экспортеров газа», — сказал он. «И мы, безусловно, продолжим это сотрудничество с нашими партнерами», — добавил российский лидер.
Путин обратил внимание, что российский топливно-энергетический комплекс — это современная, динамичная отрасль. Он отметил, что отечественный ТЭК успешно отвечает на актуальные, в том числе глобальные, вызовы, укрепляет сырьевой, технологический и промышленный суверенитет страны, поддерживает и развивает связи с ответственными зарубежными партнерами.
Президент уверен, что стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед российской энергетикой, будут решены. «А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы — вся отрасль в целом — будут обеспечены стабильной, надежной работой на многие годы вперед. Внесут свой, причем весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития России, в повышение качества жизни наших граждан. Будут и дальше способствовать балансировке мировых энергетических рынков в интересах устойчивого глобального развития», — подытожил Путин.