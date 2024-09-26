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Путин считает энергетическую систему фундаментом мирового развития

Президент России охарактеризовал современную энергетику как ключевую основу мирового развития и внес ряд предложений, направленных на ее укрепление и трансформацию.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость энергетической отрасли для мирового развития на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

В своем выступлении он отметил: «Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно — все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан».

Путин также акцентировал внимание на необходимости актуализации энергетической стратегии страны: «Напоминаю своим коллегам из правительства: уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию. И затем, шаг за шагом, ее реализовывать, работать по приоритетам долгосрочного развития отечественного топливно-энергетического комплекса. Сейчас, насколько я знаю, идет согласование параметров в правительстве между ведомствами».

Также президент отметил, что Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений. Таким образом, российское правительство готовится представить обновленную стратегию для стабильного развития энергетического сектора.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».