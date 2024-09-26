Путин считает энергетическую систему фундаментом мирового развития

В своем выступлении он отметил: «Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно — все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан».