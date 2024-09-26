Путин раскрыл, почему страны стремятся в БРИКС

«Формируются многополярные модели развития, которые запускают новую волну глобального роста на весь 21 век. Этот рост будет сосредоточен не в Европе, и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, очень серьезные, мощные, они функционируют и будут функционировать, этот тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению», — добавил российский лидер.
Путин добавил, что Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли. Кроме того, основной задачей объединения он назвал сложение экономических потенциалов, создание пространства взаимовыгодного сотрудничества.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. В него входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет. ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия. Россия в 2024 году является председательницей БРИКС.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — это ключевая дискуссионная площадка в России, где обсуждаются самые важные тенденции развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Участники форума определяют стратегические направления развития различных секторов ТЭК и находят оптимальные решения для преодоления существующих вызовов.
В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и ведущие отраслевые специалисты, а также ведущие мировые эксперты и представители средств массовой информации.
Цель форума — показать перспективы российского ТЭК и раскрыть потенциал международного сотрудничества в области энергетики. Форум пройдет в Москве с 26 по 28 сентября 2024 года.
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