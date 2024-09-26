Путин раскрыл, почему страны стремятся в БРИКС

«Формируются многополярные модели развития, которые запускают новую волну глобального роста на весь 21 век. Этот рост будет сосредоточен не в Европе, и не в Северной Америке. Конечно, фундаментальные основы европейской экономики, американской, очень серьезные, мощные, они функционируют и будут функционировать, этот тормозной путь будет долгим. Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению», — добавил российский лидер.