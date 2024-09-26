Путин о будущем газовой индустрии России: ожидаются важные перемены

Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны переживает значительные изменения. Он подчеркнул, что речь идет не только о переориентации экспорта с Запада на Восток, но и о увеличении поставок на внутренний рынок в рамках социальной газификации, начавшейся в 2021 году. Об этом он сообщил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
Путин отметил важность программы социальной газификации, стартовавшей в 2021 году, и выразил благодарность руководству «Газпрома» за стабильные темпы ее выполнения. Также президент поручил компании совместно с правительством разработать десятилетний план развития.
«Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним из якорных основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом», — добавил президент.
Кроме того, сказал он, поставки российского газа по «Силе Сибири» увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
Форум «Российская энергетическая неделя» проходит с 26 по 28 сентября в Москве.
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