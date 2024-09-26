Путин о будущем газовой индустрии России: ожидаются важные перемены

Президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль страны переживает значительные изменения. Он подчеркнул, что речь идет не только о переориентации экспорта с Запада на Восток, но и о увеличении поставок на внутренний рынок в рамках социальной газификации, начавшейся в 2021 году. Об этом он сообщил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».