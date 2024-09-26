Путин назвал признак роста российской экономики

«По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода. Вы прекрасно понимаете, что если растет энергопотребление, это самый верный признак роста экономики», — сказал глава государства.
Он добавил, что лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью.
«Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг, участвует в нашей пленарной сессии», — уточнил президент.
Путин также отметил, что Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт. По его словам, решить проблему помогает переход на сделки в национальных валютах, причем партнеры «в этом в высшей степени заинтересованы».
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — это ключевая дискуссионная площадка в России, где обсуждаются самые важные тенденции развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Участники форума определяют стратегические направления развития различных секторов ТЭК и находят оптимальные решения для преодоления существующих вызовов.
В мероприятии принимают участие главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и ведущие отраслевые специалисты, а также ведущие мировые эксперты и представители средств массовой информации.
Цель форума — показать перспективы российского ТЭК и раскрыть потенциал международного сотрудничества в области энергетики. Форум пройдет в Москве с 26 по 28 сентября 2024 года.
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