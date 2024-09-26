Повышение ставки кредитования МСП Банка затронет лишь высокотехнологичный бизнес

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Повышение ставки МСП Банка затронет только программу кредитования высокотехнологичного бизнеса под 3%. Об этом ТАСС рассказал представитель Корпорации МСП. Он пояснил, что ставка все равно остается льготной, в случае снижения ключевой автоматически будет уменьшена по этой программе.
«Также малый и средний бизнес сможет воспользоваться “зонтичными поручительством” Корпорации МСП, оно остается бесплатным для бизнеса. На следующей неделе будет выделен банкам новый лимит, за счет него предприниматели смогут привлечь до конца года 180 млрд рублей на развитие своего дела», — сообщил собеседник агентства.
Он напомнил, что для приграничных регионов действует специальная льготная программа кредитования Корпорации МСП с Банком России, лимит по ней составляет 10 млрд рублей.
По данным корпорации, за период реализации программы кредитования с 2022 года поддержку получили 286 высокотехнологичных компаний, объем предоставленного льготного кредитования составил более 48 млрд рублей.
«При этом с учетом повышения ключевой ставки Банком России и высокого спроса у технологичного бизнеса к программе, лимит бюджетных ассигнований для предоставления субсидии МСП Банку по договору в 2024 году досрочно исчерпан. С момента исчерпания лимита бюджетных средств МСП Банк несколько месяцев удерживал льготную ставку в отсутствие федеральной субсидии», — указал представитель корпорации.
Он отметил, что Минэкономразвития и Корпорации МСП удалось найти в этом году и согласовать с Минфином выделение дополнительной субсидии для покрытия существующих договоров. Данной суммы хватит на покрытие кредитов по ставке 12% (при текущей ключевой ставке ЦБ 19%), которая также является льготной (по аналогии с промышленной ипотекой). Коммерческие ставки при этом составляют порядка 27%.
О повышении ставки для МСП
В корпорации подчеркнули, что МСП Банк заблаговременно уведомил всех заемщиков о повышении ставки. Сегодня на площадке Корпорации МСП с предпринимателями пройдет совещание для разъяснения всех аспектов и решения их проблемных ситуаций в связи с вынужденным ростом ставки.
В Минэкономразвития ТАСС пояснили, что с учетом повышения ключевой ставки Банком России и высокого спроса технологичного бизнеса к льготной программе кредитования, лимит бюджетных ассигнований для субсидирования процентной ставки МСП Банком был досрочно исчерпан.
«Вместе с тем для высокотехнологичного предпринимательства действует широкий пул преференциальных мер поддержки, которыми можно воспользоваться для снижения затрат компаний на различных стадиях развития», — отметили в Минэкономразвития.
В дальнейшем поддержка МСП будет продолжена в рамках отдельного федерального проекта, доработка которого ведется в настоящее время.