Повышение ставки кредитования МСП Банка затронет лишь высокотехнологичный бизнес

Он отметил, что Минэкономразвития и Корпорации МСП удалось найти в этом году и согласовать с Минфином выделение дополнительной субсидии для покрытия существующих договоров. Данной суммы хватит на покрытие кредитов по ставке 12% (при текущей ключевой ставке ЦБ 19%), которая также является льготной (по аналогии с промышленной ипотекой). Коммерческие ставки при этом составляют порядка 27%.