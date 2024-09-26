Подсчитано число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

За год количество предложений с окладом от 100 тысяч выросло для: сварщиков на 53 процента, кладовщиков на 44 процента, контролеров ОТК на 35 процентов, водителей на 30 процентов, прорабов на 29 процентов, автослесарей на 29 процентов, мастеров участка на 23 процента, грузчиков на 22 процента, администраторов торгового зала на 20 процентов и для поваров на 10 процентов.