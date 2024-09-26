Ограничить и не обжечься: что ожидать от новых санкций

Западу при введении санкций против российской нефти предстоит решить главную задачу — как ввести ограничения, чтобы не возникло дефицита на мировом рынке, и цены на нефть и топливо не взлетели, как это было два года назад, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. США, ЕС и их союзники по G7 уже обжигались на этой истории, когда весной 2022 года ввели первую волну санкций против российского ТЭК и отказались от российской нефти, нефтепродуктов, угля, СПГ, напомнил он.