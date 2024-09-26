Ограничить и не обжечься: что ожидать от новых санкций

«Приближается момент, когда можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, касающемся теневого флота и объемов нефти, который России разрешено поставлять на рынок», — заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Не обжечься еще раз
Западу при введении санкций против российской нефти предстоит решить главную задачу — как ввести ограничения, чтобы не возникло дефицита на мировом рынке, и цены на нефть и топливо не взлетели, как это было два года назад, полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. США, ЕС и их союзники по G7 уже обжигались на этой истории, когда весной 2022 года ввели первую волну санкций против российского ТЭК и отказались от российской нефти, нефтепродуктов, угля, СПГ, напомнил он.
России потребовалось несколько недель, чтобы подписать новые контракты, перестроить логистику и перенаправить поставки на рынки Юго-Восточной Азии. Россия в этот период сократила экспорт нефти и на мировом рынке сразу возник дефицит, цены взлетели. Например, к июню 2022 года цена нефти европейского сорта Brent достигла 120 долларов за баррель.
В это время курс рубля рекордно укрепился в 3−4 раза к доллару и евро, а российский фондовый рынок начал расти.
Получилось, что Россия с меньшими объемами поставок получила рекордные доходы. А ЕС и США пострадали — цена топлива для них выросла. В итоге выросли и потребительские цены, отметил Игорь Юшков. На амкриканских бензоколонках на протяжении нескольких месяцев цены били рекорды, а рейтинг президента страны Джо Байдена упал. Центробанкам США и ЕС пришлось еще два года удерживать высокие ставки, чтобы справиться с последствиями кризиса.
Увеличить скидки
По мнению Игоря Юшкова, кроме политической составляющей — стремления показать, что Запад силен и продолжит давить на Россию, существует экономическая.
Такими заявлениями Запад пытается придать большей токсичности для российской нефти в глазах покупателей, чтобы РФ пришлось увеличить скидку на ресурс из-за политических рисков.
В последнее время дисконт на «черное золото» из РФ уменьшается. Если в начале года 2024 года скидка была около 14 долларов с каждого барреля, то сейчас, в сентябре, она уже была около 8,5 доллара. Получается, что Россия зарабатывает больше с каждого барреля, и чтобы опять увеличить эту скидку, снизить российские доходы, Запад словесными угрозами придает политическую токсичность поставкам из РФ.
Вот примерно такая логика, но администрировать подобные санкции, ограничивающие покупку российской нефти, крайне сложно и рискованно, поэтому, пока, я думаю, что ничего подобного вводиться не будет.
Почему сейчас
Как считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, подобные заявления Белого дома сейчас не случайны.
Позиция администрации США ужесточается — пока больше на словах — не только из-за приближающихся в ноябре выборов, но и в силу ожидания более профицитного мирового баланса спроса и предложения нефти в 2025 году, прежде всего, по причине более слабого, чем многие еще недавно предполагали, роста спроса в Китае, пояснил Алексей Белогорьев.
По его мнению, мировой рынок балансирует сейчас на грани перехода к избытку предложения, а это создает для США пространство для маневра при усилении санкций против России, Ирана или Венесуэлы. Тем более, что ОПЕК+ почти исчерпала потенциал для сокращения добычи и соответственно для регулирования баланса.
Но здесь важен именно союз «или»: ужесточать санкции одновременно против нефтяного экспорта двух или тем более сразу всех трех стран — это слишком большой стресс для рынка.
А к Ирану из-за палестино-израильского конфликта и Венесуэле из-за гонений на оппозицию и сомнений в честности проведенных летом президентских выборов сейчас у США не меньше претензий, чем к России. «Сделан ли это выбор, не до конца ясно», — считает Алексей Белогорьев.
В целом, по его оценке, США могут нарушить или, по крайней мере, сделать более дорогими и сложными, цепочки поставок российских нефти и нефтепродуктов. Но все зависит от того, на что они готовы пойти. США по-прежнему боятся, как рассорится с потребителями российской нефти — Индией, Китаем и Турцией, так и перестараться: применяя санкции, всегда есть шанс сократить экспорт сильнее, чем предполагалось, во всяком случае на короткое время, а это означает всплеск цен.
«Поэтому осторожность, с которой США традиционно подходят к экспорту российской нефти, думаю, сохранится: резких движений ждать не стоит», — прогнозирует экономист.
Что будет с теневым флотом
«Теневой» флот танкеров, которые отключают систему навигационного контроля, и поэтому их сложно отследить, как и владельцев судов, обслуживает не только российские поставки, но также экспорт Ирана и Венесуэлы более 10 лет. По некоторым оценкам, его размер достигает уже 20% от всего мирового флота танкеров, перевозящих сырую нефть.
Это махина, с которой уже невозможно не считаться. При этом «теневой» флот по своей природе весьма гибок: сложно отследить операторов и владельцев судов, сами суда находятся в юрисдикции нейтральных стран и не зависят от западного страхования и обслуживания.
Да и с точки зрения международного морского права нет самого понятия «теневое» судно и не существует какого-либо общепризнанного реестра таких судов. Этот флот быстро восполняется. Так, в 1-м полугодии 2024 года число танкеров, которыми, как считается, пополнился аффилированный с Россией «теневой» флот, было больше, чем число танкеров, которые попали в это время под западные санкции: 74 против 49.
По мнению эксперта, простых и «мягких» способов давления у США и ЕС почти не осталось. А «жесткий» способ, в сущности, один — вводить вторичные санкции против тех, кто с «теневыми» судами взаимодействует — портами, получателями грузов и другими. То, что санкции, введенные против ряда танкеров,
Санкции бессильны?
Смогут ли Россия и ее торговые партнеры всегда обходить санкции? Как показал опыт последних двух с половиной лет, найти обходной путь всегда можно, считает Алексей Белогорьев.
Но это, по его мнению, сопряжено с дополнительными издержками: насколько санкции критичны и эффективны в конечном итоге определяется именно величиной этих издержек. Индия стала покупать нефть в России не потому, что испытывает к ней какие-то особые симпатии, а потому что она оказалась конкурентоспособнее по цене по сравнению с большинством других поставщиков.
«Новые санкции вполне способы снизить эту конкурентоспособность, и игнорировать такую угрозу наивно», — предупредил экономист. Также необходимо отметить, что в этом случае возможно снижение нефтедоходов, ослабление курса рубля и снижение фондовых котировок.
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