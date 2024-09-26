Минстрой готов рассмотреть альтернативные сценарии развития жилищного рынка

«Минстрой России находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными органами власти, институтом развития “Дом.РФ”, представителями профессионального сообщества и общественных организаций по вопросам развития ипотечных программ с господдержкой. В оперативном режиме прорабатываются сценарии развития рынка. После анализа выдачи ипотечных кредитов и распроданности (строящегося жилья — ред.) в третьем квартале 2024 года при необходимости будут проработаны и представлены альтернативные сценарии развития рынка», — приводятся его слова на сайте Счетной палаты РФ.
Ранее Счетная палата проанализировала результаты пяти ипотечных программ с господдержкой (семейной, уже завершившейся безадресной льготной, дальневосточной, сельской и IT-ипотеки) по итогам 2021−2023 годов. Отметив в целом их эффективность и востребованность, Счетная палата пришла к выводу, что выявленные проблемные вопросы свидетельствуют о необходимости переформатирования и оптимизации мер господдержки жилищного рынка.
В частности, Счетная палата установила взаимосвязь масштабной господдержки рынка ипотечного кредитования с ростом цен на первичном рынке жилья (в 2021 году — плюс 26%, в 2022-м — плюс 21%).
Кроме того, по данным надзорного ведомства, около 115 тысяч заемщиков оформили по состоянию на 1 января 2024 года два и более льготных ипотечных кредита, а количество заемщиков, оформивших пять и более льготных ипотечных кредитов, составляет составляет почти 1,6 тысячи человек.
Как подчеркивается в материалах Счетной палаты, заемщик, способный обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий.