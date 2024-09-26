Минстрой готов рассмотреть альтернативные сценарии развития жилищного рынка

Кроме того, по данным надзорного ведомства, около 115 тысяч заемщиков оформили по состоянию на 1 января 2024 года два и более льготных ипотечных кредита, а количество заемщиков, оформивших пять и более льготных ипотечных кредитов, составляет составляет почти 1,6 тысячи человек.