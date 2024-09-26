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Минпромторг: Около 60 тысяч устройств с ОС «Аврора» выпустят в РФ в 2024 году

Около 50−60 тысяч устройств на отечественной операционной системе «Аврора» будет выпущено в Российской Федерации в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что компания МЦСТ стала партнером «Открытой Мобильной Платформы», разработчика российской ОС Аврора. Цель сотрудничества МЦСТ и «Открытой мобильной платформы» — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях.

Осенью прошлого года Екатеринбург присоединился к бета-тестированию российской ОС «Аврора». На тот момент в программе, стартовавшей в сентябре 2021 года, участвовало 500 человек из крупных городов России.

Тогда же стало известно о том, что к бета-программе ОС Аврора присоединился и Новосибирск. В новосибирском «Ростелекоме» прошла встреча бета-тестеров операционной системы Аврора. Несколько десятков сибиряков присоединились к программе тестирования, запущенной компанией «Открытая мобильная платформа».