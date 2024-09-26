Минпромторг: Около 60 тысяч устройств с ОС «Аврора» выпустят в РФ в 2024 году

Тогда же стало известно о том, что к бета-программе ОС Аврора присоединился и Новосибирск. В новосибирском «Ростелекоме» прошла встреча бета-тестеров операционной системы Аврора. Несколько десятков сибиряков присоединились к программе тестирования, запущенной компанией «Открытая мобильная платформа».