Минпромторг: Около 60 тысяч устройств с ОС «Аврора» выпустят в РФ в 2024 году

Ранее сообщалось, что компания МЦСТ стала партнером «Открытой Мобильной Платформы», разработчика российской ОС Аврора. Цель сотрудничества МЦСТ и «Открытой мобильной платформы» — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях.
Осенью прошлого года Екатеринбург присоединился к бета-тестированию российской ОС «Аврора». На тот момент в программе, стартовавшей в сентябре 2021 года, участвовало 500 человек из крупных городов России.
Тогда же стало известно о том, что к бета-программе ОС Аврора присоединился и Новосибирск. В новосибирском «Ростелекоме» прошла встреча бета-тестеров операционной системы Аврора. Несколько десятков сибиряков присоединились к программе тестирования, запущенной компанией «Открытая мобильная платформа».