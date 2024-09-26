Минфин оценил долю льготного кредитования в общем портфеле российских банков в 15%

«По нашей оценке, сейчас доля льготного кредитования в общем кредитном портфеле российских банков составляет примерно 15%. Также мы точно знаем, что 10% всего портфеля составляет субсидируемая программа по ипотеке. Если брать конкретно ипотечное кредитование, то там порядка половины текущего кредитного портфеля уже составляют субсидируемые программы, что уже значительно», — сказала она.
Доронина отметила, что при уровне ключевой ставки и незначительных объемах выдач в рыночном сегменте на первичном рынке доля субсидированных программ будет повышаться, пока рынок будет переходить в более рыночный сегмент выдачи ипотеки.
По ее словам, чем выше доля льготного кредитования, тем выше ЦБ РФ должен поднимать ключевую ставку, так как регулятор имеет влияние только на рыночную часть экономики при формировании денежно-кредитной политики. «Таким образом, рыночный сектор также участвует в субсидировании льготных отраслей», — подчеркнула Доронина.