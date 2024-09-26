Минфин оценил долю льготного кредитования в общем портфеле российских банков в 15%

«По нашей оценке, сейчас доля льготного кредитования в общем кредитном портфеле российских банков составляет примерно 15%. Также мы точно знаем, что 10% всего портфеля составляет субсидируемая программа по ипотеке. Если брать конкретно ипотечное кредитование, то там порядка половины текущего кредитного портфеля уже составляют субсидируемые программы, что уже значительно», — сказала она.