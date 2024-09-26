Минэкономики: новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России в 2025 году занижен

Новый прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по росту российской экономики в 2024 году близок к прогнозу Минэкономики, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Однако, по его словам, прогноз ОЭСР на 2025 год был «предсказуемо занижен». ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 2,6% до 3,7%, а показатель на 2025 год установлен на уровне 1,1%.