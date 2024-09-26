Минэкономики: новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России в 2025 году занижен

По словам Денисова, пересмотр консервативных прогнозов международных организаций по российской экономике «в сторону более реалистичных цифр» уже не удивляет.
По оценке Минфина, рост ВВП России в 2024 году ожидается на уровне 3,9%. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП — в 2026 году, 1,1% ВВП — в 2027 году. Министерство 24 сентября представило проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. На реализацию нацпроектов заложено около 1 трлн руб. Документ планируется доработать и внести в Госдуму до 1 октября.