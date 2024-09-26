Каким будет курс рубля 27 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня продолжил демонстрировать слабость. Юань на Мосбирже вернулся на 13,2, официальный курс доллара на завтра символически повышен ЦБ до 92,40. Поддержка со стороны налогового периода носит неустойчивый, эпизодический характер, факторы давления превалируют. Прежде всего они связаны со снижением профицита платежного баланса из-за сокращения экспорта в результате снижения цен на нефть с конца лета и одновременного восстановления импортных потоков (и, соответственно, спроса на инвалюту). Мы сохраняем ожидания по умеренному укреплению рубля на пиковой поддержке со стороны подготовки экспортеров к выплатам налогов. В пятницу рубль может оттеснить юань ближе к 13,1, а доллар — к 92 или чуть ниже.