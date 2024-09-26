Каким будет курс рубля 27 сентября 2024: прогноз эксперта

На внешних рынках настроение было приподнятым, хороший плюс показали индексы Китая, отыгрывая объявленные на днях масштабные меры экономического стимулирования. Европейские и американские индексы также «зазеленели». Оценка ВВП США за второй квартал на уровне 3% кв/кв совпала с прогнозом аналитиков.
Завтра будут опубликованы данные по расходам американских потребителей и предварительная информация о торговом балансе США. Мосбиржа в конце недели начнет расчет и публикацию Индекса фондов недвижимости. Акционеры ММК на собрании обсудят вопрос выплаты дивидендов. От дивидендов очистятся акции Ростелекома и Черкизово.
В конце недели покупательскую активность могут сдерживать опасения реализации негатива в выходные дни, рынок может консолидироваться вблизи текущих уровней. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 сентября — 2775−2875 п.
Рубль сегодня продолжил демонстрировать слабость. Юань на Мосбирже вернулся на 13,2, официальный курс доллара на завтра символически повышен ЦБ до 92,40. Поддержка со стороны налогового периода носит неустойчивый, эпизодический характер, факторы давления превалируют. Прежде всего они связаны со снижением профицита платежного баланса из-за сокращения экспорта в результате снижения цен на нефть с конца лета и одновременного восстановления импортных потоков (и, соответственно, спроса на инвалюту). Мы сохраняем ожидания по умеренному укреплению рубля на пиковой поддержке со стороны подготовки экспортеров к выплатам налогов. В пятницу рубль может оттеснить юань ближе к 13,1, а доллар — к 92 или чуть ниже.
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