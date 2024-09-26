Интернет-банк и приложение Ситибанка перестанут работать с 23 ноября

В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона «Ближний Восток, Африка, Европа и Азия», Мексику и Россию. В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.