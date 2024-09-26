Интернет-банк и приложение Ситибанка перестанут работать с 23 ноября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Интернет-банк и мобильное приложение Ситибанка перестанут работать с 23 ноября 2024 года, сообщается на сайте кредитной организации.
«Информируем вас о том, что с 23 ноября 2024 года прекратят свою работу интернет-банк Citibank online и мобильное приложение Citi mobile. Совершение каких-либо операций в данных каналах связи будет недоступно», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ситибанк 15 ноября 2024 года закроет розничное отделение «Павелецкое» в Москве. Согласно информации на странице банка, в списке отделений Ситибанка в РФ только один адрес — на Павелецкой площади в Москве.
В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона «Ближний Восток, Африка, Европа и Азия», Мексику и Россию. В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.