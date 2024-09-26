Глава РФПИ: практически все страны глобального Юга хотят войти в БРИКС

«Безусловно, мы видим, что страны проявляют интерес к БРИКС. Это очень важно, потому что Россия являлась инициатором этого объединения, и сейчас практически все страны глобального юга, а это 80% населения Земли, хотят войти в БРИКС», — сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.