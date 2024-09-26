Глава РФПИ: практически все страны глобального Юга хотят войти в БРИКС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Практически все страны глобального Юга хотят войти в БРИКС, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это составляет практически 80% населения Земли, отметил он.
«Безусловно, мы видим, что страны проявляют интерес к БРИКС. Это очень важно, потому что Россия являлась инициатором этого объединения, и сейчас практически все страны глобального юга, а это 80% населения Земли, хотят войти в БРИКС», — сказал Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.
Это позволит наращивать совместные инвестиции, в том числе, в энергетической сфере, считает он. Дмитриев также напомнил оценку РФПИ накопительного эффекта от сделки ОПЕК +, которая позволила России получить дополнительные 350 млрд евро доходов.
«Это важная цифра, она показывает, что сотрудничество со странами глобального Юга в энергетической сфере дает очень хорошие плоды и результаты», — сказал глава фонда, добавив, что РФПИ продолжит сотрудничать с ведущими российскими компаниями с фокусом на импортозамещение.
О форуме.
VII Российская энергетическая неделя проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер Российской энергетической недели.