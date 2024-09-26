«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. В ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по «дальневосточному» маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири» сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м.