«Газпром» возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

«В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе “Сила Сибири”. Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена», — сказано в сообщении.
В соответствии с договором между «Газпромом» и китайской CNPC профилактика оборудования и систем «Силы Сибири» проходит два раза в год: весной и осенью.
Ранее «Газпром» и китайская CNPC договорились о досрочном выводе поставок российского газа в Китай по «Силе Сибири» на максимальный уровень с декабря 2024 года вместо начала 2025 года. До этого «Газпром» планировал вывести «Силу Сибири» на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа с 1 января 2025 года.
В 2023 году холдинг увеличил поставки газа в Китай по газопроводу в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, а по итогам текущего года они могли составить 30 млрд куб. м, отмечал ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. В ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по «дальневосточному» маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири» сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м.